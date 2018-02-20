Основам домашнего сыроварения научат туристов в Славгородском районе

20 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Два общественных центра по возрождению традиций домашнего сыроварения откроют в апреле в Славгородском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила член потребительского сельскохозяйственного кооператива "Гиженский аграрий", сыровар Людмила Ерофеева.

Один из центров расположится в деревне Лесная. Это место популярно у туристов: в честь победы русских войск над шведами в 1708 году здесь возведена мемориальная часовня и памятник. Второй центр сыроварения разместится в агроусадьбе "Сырная" и станет одним из главных объектов по привлечению туристов в деревню Гиженка. Данный проект реализуется в рамках инициативы "Поддержка домашнего сыроварения как альтернативной формы занятости местного населения на и вблизи особо охраняемых природных территорий" при поддержке программы малых грантов ПРООН/ГЭФ.

Реализация проекта уже вышла на финишную прямую. В Лесной сыроварам безвозмездно передали здание бывшего магазина, где завершается внутренний ремонт. На одной из площадок сыр будут изготавливать на глазах у туристов. Здесь же в сырной лавке (инициатива по ее открытию реализуется по проекту международной технической помощи "От истоков к развитию") можно будет приобрести готовые продукты, а в специальной зоне будут проводить мастер-классы по приготовлению сыров. Аналогичное оборудование по сыроварению в ближайшее время запустят и в агроусадьбе "Сырная".

"В Славгородском районе уже около 40 домашних хозяйств производят сыр для себя и на реализацию. Это говорит о высоком потенциале сыроварения как одного из видов занятости местного населения. Успешность работы сыроваров станет важным мотивирующим фактором для других сельчан. Открытие сырной лавки в Лесной будет способствовать повышению устойчивости развития производства домашнего сыра в личных подсобных хозяйствах и повышению привлекательности данной территории для туристов" - отметила Людмила Ерофеева.

С запуском новых объектов в районе будет уже три центра общественного сыроварения и две сырные лавки. Все они будут завязаны в разработанные местные туристические маршруты.-0-