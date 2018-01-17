Основные объекты по подготовке Бреста к 1000-летию профинансируют из областного бюджета

17 января, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Строительство основных объектов по подготовке к празднованию 1000-летия Бреста будет профинансировано за счет средств областного бюджета, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного финансового управления облисполкома Иван Вабищевич.

Среди ключевых объектов - строительство Западного обхода, нового автовокзала, нескольких школ и детских садов, реконструкция Кобринского путепровода и театра кукол. На эти и другие объекты предусмотрено выделить Br50,9 млн.

Кроме того, стройки будут финансироваться за счет средств городского бюджета. На эти цели в бюджете Бреста на 2018 год запланировано Br38,2 млн. В перечень вошли 9 объектов, в том числе завершение строительства хосписа, пристройки к городской больнице скорой медицинской помощи, капитальный ремонт жилфонда (Br8,7 млн), благоустройство дворов и улиц (Br10,2 млн).

За счет средств областного бюджета предусматривается финансирование других значимых региональных мероприятий по 16 государственным программам, областных учреждений и организаций. В частности, на реконструкцию, ремонт и содержание местных автомобильных дорог в текущем году в области планируется направить почти Br43,8 млн, что в 1,3 раза больше, чем в 2017-м. В соответствии с программой, за счет бюджетных средств, направляемых на дорожное хозяйство, планируется осуществить содержание 8,4 тыс. км дорог, провести строительство и капитальный ремонт 42 км дорожного полотна, текущим ремонтом восстановить покрытие на 213 км дорог.

В областной бюджет также включены средства инновационного фонда Брестского облисполкома в сумме Br11,9 млн.

В целом, исходя из прогнозируемого объема доходов, расходная часть областного бюджета на 2018 год сформирована в сумме Br1,1 млрд. Минимальный размер профицита областного бюджета на конец года должен составить Br1,8 млн.

Областной бюджет утвержден решением Брестского областного Совета депутатов 26 декабря 2017 года и сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.-0-

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