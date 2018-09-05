Основные работы на объектах Форума регионов Беларуси и России в Могилеве завершат к 20 сентября

5 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Основные работы на объектах V Форума регионов Беларуси и России в Могилеве завершат к 20 сентября. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев.

Мэр Могилева сегодня вместе с главами администраций, представителями природоохранных и санитарных служб города облетел на вертолете областной центр, чтобы проконтролировать, как ведутся работы по благоустройству города в ходе объявленного две недели назад месячника по наведению порядка и подготовке объектов к V Форуму регионов Беларуси и России.

"Как бы сложно нам ни было, но мы должны мобилизовать усилия и заранее подготовиться к приему столь значимого и ответственного мероприятия, чтобы в оставшееся время устранить недостатки, если они будут выявлены, и навести везде должный лоск", - подчеркнул Владимир Цумарев.

К 20 сентября в полной готовности должен быть Дворец культуры области, въездная арка в Могилев, лестница с каскадом фонтанов в городском парке в Подниколье. "Знакомясь с ходом работ 1 сентября на объектах форума, председатель Совета Республики Михаил Мясникович дал положительную оценку подготовке города к этому мероприятию, отметив, что в областном центре очень много сделано и что он буквально преображается на глазах", - сказал мэр.

Говоря о благоустройстве города, председатель горисполкома отметил: "Серьезных нареканий к предприятиям и организациям Могилева мы не выявили. Есть незначительные замечания только к деревообработчикам, которым мы поручим в ближайшее время их устранить и навести на своих территориях должный порядок. Хорошо смотрится с высоты птичьего полета площадка бывшего Могилевского завода искусственного волокна, где проведены масштабные работы по сносу зданий и рекультивации земли. Там уже подрос газон, везде чистота и порядок".

Вместе с тем серьезные недостатки выявлены в частном секторе. "К сожалению, наши люди еще не понимают, что наведение порядка в их собственных домах и прилегающих к ним территориях - это в большинстве случаев их забота. Поэтому в оставшееся время мы сконцентрируем внимание на частном секторе. Подключим к этой работе контролирующие службы, и, где не помогут уговоры, будем прибегать к административным санкциям и наказывать рублем нерадивых владельцев домовладений".-0-