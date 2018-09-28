Останки 106 солдат Первой мировой войны перезахоронят в Поставском районе

28 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Останки 106 солдат Первой мировой войны перезахоронят 30 сентября в Поставском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Поставского районного краеведческого музея Татьяна Горошко.

Мероприятия, посвященные 100-летию окончания войны, начнутся в Поставском краеведческом музее выставкой экспонатов из частных коллекций "Рэха Вялікай вайны".

"Затем на городском кладбище около деревни Макаровцы состоится торжественная церемония перезахоронения останков 106 солдат Русской императорской армии, погибших во время Первой мировой войны в 1916 году на территории района. Останки бойцов обнаружили во время поисковых работ в мае-июле 2018 года. Их проводил 52-й отдельный специализированный поисковой батальон Вооруженных Сил Беларуси", - рассказала Татьяна Горошко.

Среди останков были найдены иконка, погоны, нательные крестики, монеты, гильзы от патронов. Внутри двух гильз находились бумажные вкладыши. По ним и удалось узнать имена некоторых бойцов. Сейчас ищут родственников погибших.

После церемонии около озера Задевское и деревни Дуки пройдет реконструкция боевых действий "Поставский рубеж" с участием белорусских и российских клубов военно-исторической реконструкции - всего около 60 человек из Минска, Бреста, Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда. Придаст большей достоверности и то, что пройдет мероприятие на участке укрепленной немецкой оборонительной линии, которую привели в порядок волонтеры. Зрители смогут познакомиться с бытом русских и немецких солдат, посмотреть их обмундирование и вооружение времен Первой мировой войны, а также сохранившиеся фортификации.

Организаторами мероприятий выступили Поставский райисполком, районный краеведческий музей, волонтерское движение "Западный рубеж", историко-культурный комплекс "Линия Сталина", а также благотворительный культурно-исторический фонд памяти Первой мировой войны "Крокі" и Белорусское добровольное общество охраны памятников истории и культуры.

С августа 1915 года ареной боевых действий Первой мировой войны стала территория Беларуси. В нынешнем Поставском районе развернулись боевые действия по ликвидации Свенцянского прорыва кайзеровской армии. Именно под Поставами в октябре 1915 года был восстановлен фронт русской армии, а в марте 1916 года произошло одно из самых кровопролитных сражений на Восточном фронте - Нарочская наступательная операция. Во время тяжелейших боев в невыносимых условиях весенней распутицы Северная группа войск русской армии в районе Постав понесла колоссальные людские потери. Всего в ходе Нарочской операции были убиты, ранены, пропали без вести более 1 тыс. офицеров и более 77 тыс. солдат. На территории района сохранилось большое количество объектов, связанных с событиями Первой мировой войны. Это окопы, траншеи, железобетонные укрепления и кладбища погибших.-0-