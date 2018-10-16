Останки 68 красноармейцев перезахоронили в Гомельском районе

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Останки 19 военнослужащих Красной армии перезахоронили сегодня в поселке Старые Дятловичи Гомельского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском райисполкоме.

Двумя днями ранее останки еще 49 военнослужащих перезахоронили в братской могиле в поселке Ченки, где покоятся более 2,6 тыс. солдат.

Костные останки были обнаружены военнослужащими 52-го отдельного поискового батальона на территории Бобовичского сельсовета в июне текущего года. К полевым работам присоединились также члены поискового клуба "Алые погоны" Гомельского городского кадетского училища. Во время раскопок были подняты останки 68 военнослужащих Красной армии, погибших в 1943 году. Удалось восстановить списки погибших во время боевых действий на этой местности.

"У нас есть основания полагать, что это военнослужащие дивизий 65-й армии 1-го Белорусского фронта под командованием дважды Героя Советского Союза генерала Павла Батова. Их останки обнаружили у деревни Чкалово, Красная Долина и так в называемой Квадратной роще", - утонила руководитель пресс-центра кадетского училища Татьяна Якименко. Восстанавливали информацию о них по частицам. Что-то подсказывали найденные фрагменты обмундирования военных, что-то сопоставляли с документальными хрониками свидетелей тех событий.

Списки сверяли с обобщенным электронным банком данных "Мемориал", содержащим информацию о советских воинах, погибших, умерших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны и поствоенный период. База данных, содержащая 37 млн записей из архивных документов, создана Министерством обороны России. Руководители поискового клуба нашли контакты, в том числе в России, родственников погибших.

Во главе с руководителем клуба "Алые погоны" Павлом Денисенко юные поисковики изучают сохранившиеся документы, сопоставляют исторические факты и находят места, где разворачивались боевые позиции. В следующем году полевые работы продолжатся.

Ежегодно благодаря поисковым работам специалистов и волонтеров в республике восстанавливают сотни имен погибших воинов и ранее неизвестные места захоронений жертв и бойцов Великой Отечественной войны, найденные останки предаются земле по всем правилам.-0-