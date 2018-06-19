Останки погибшего в 1941 году пограничника перезахоронили под Минском

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переданные Украиной останки пограничника-белоруса перезахоронены на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы в д.Тарасово в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Выступает заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси Владимир Моисеенко.

Личные вещи младшего сержанта Тимофея Морозова

Во время церемонии захоронения

Сегодня состоялась траурная церемония перезахоронения останков пограничника - младшего сержанта Тимофея Морозова, который погиб на территории Украинской ССР летом 1941 года. В ней приняли участие Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, заместитель председателя Госпогранкомитета Владимир Моисеенко, а также офицеры Госпогранкомитета, военнослужащие, курсанты Института пограничной службы, ветераны-пограничники.

Во время церемонии захоронения

Как отметил митрополит Павел, благодаря совместной работе удалось установить имя воина, доставить его останки на Родину и провести погребение с воинскими почестями. Важно, что пограничники чтят память своих предшественников, и Тимофей Морозов является для них ярким примером для подражания.

В свою очередь Владимир Моисеенко подчеркнул, что благодаря неравнодушным людям еще у одного воина появилась возможность вернуться на родную землю.

Как сообщалось, 6 июня на белорусско-украинской границе между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи" останки пограничника были переданы белорусской стороне. В Кировоградской области Украины, в урочище Зеленая Брама, где летом-осенью 1941 года велись ожесточенные бои, уже несколько лет ведутся поисковые работы. Там были обнаружены массовые захоронения советских воинов, погибших в июле-сентябре 1941 года. Благодаря кропотливому труду поисковиков и судмедэкспертов некоторые останки удалось идентифицировать. Среди них и останки младшего сержанта Тимофея Морозова - уроженца Белорусской ССР.

Во время церемонии

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси во время церемонии захоронения

Организация, которая проводит раскопки, не смогла найти его родственников в Беларуси, поэтому через Государственную пограничную службу Украины обратилась в Госпогранкомитет Беларуси с просьбой рассмотреть вопрос о передаче ведомству останков и солдатского медальона младшего сержанта Морозова. После уточнения информации было установлено, что Тимофей Морозов - уроженец деревни Судиловичи Дубровенского района, которая в Великую Отечественную войну была полностью уничтожена и возрождена в послевоенные годы. Было принято решение о перезахоронении останков на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы в Тарасово.-0-

Фото Геннадия Жинкова