Останки погибшего в 1941 году в Украине белорусского пограничника переданы на Родину

6 июня, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Церемония передачи останков пограничника белоруса Тимофея Морозова, погибшего в 1941 году при обороне Украины от немецких захватчиков, состоялась сегодня на белорусско-украинской границе между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи", передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками церемонии стали представители Госпогранкомитета Беларуси и Госпогранслужбы Украины, Кировоградской, Черниговской, Гомельской областей, поискового отряда "Зеленая Брама", отрядов "Юный друг пограничника" обеих стран.

Военнослужащий 21-го кавалерийского полка Западного пограничного округа Тимофей Морозов погиб в июле-августе 1941 года в боях при обороне Украины от немецких захватчиков в районе села Подвысокое Новоархангельского района Кировоградской области.

Массовые захоронения погибших советских воинов были обнаружены во время поисковых работ отряда "Зеленая Брама", которые ведутся здесь уже несколько лет. Некоторые останки удалось идентифицировать, в том числе и белорусского пограничника, младшего сержанта Тимофея Морозова. При нем был найден солдатский медальон, а также личные вещи: ложка, мундштук, перо для письма, патронташ. Было установлено, что погибший является уроженцем деревни Судиловичи Дубровенского района Витебской области. Однако данная деревня во время войны была практически полностью уничтожена фашистами. И, к сожалению, до настоящего времени найти родных и близких Тимофея Морозова не удалось.

"Во время войны именно пограничники встретили первыми врага на родной земле. Их мужество и стойкость стали образцом верности военному долгу, примером для будущих поколений", - подчеркнул во время церемонии передачи останков директор департамента администрации Госпогранслужбы Украины Сергей Сердюк. Он поблагодарил поисковые отряды, а также Госпогранкомитет Беларуси и всех сопричастных к поиску и передаче останков Тимофея Морозова.

"Государственная пограничная служба продолжает работать над поиском тех, кто погиб, защищая страну, во время войны. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы каждый, кто отдал свою жизнь в той кровавой войне, был похоронен на своей земле, там, где он родился", - добавил представитель Госпогранслужбы Украины.

Заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси Владимир Моисеенко выразил слова искренней благодарности Госпогранслужбе Украины, волонтерам поискового отряда "Зеленая Брама" за поиск и передачу останков воина-пограничника Тимофея Морозова. "По прошествии 77 лет практически невозможно установить все обстоятельства его жизни и службы в пограничных войсках. Архивы не сохранили сведений об этом человеке. Нам доподлинно неизвестно, как он сражался и погиб, был ли он похоронен боевыми товарищами или все случилось иначе. Но мы точно знаем, что он погиб, защищая свободу и независимость Родины", - сказал Владимир Моисеенко. Он также подчеркнул: несмотря на то, что найти родных и близких Тимофея Морозова не удалось, семья у него есть. "Его семья - это все мы - пограничники Республики Беларусь. Для каждого из нас фраза "Пограничники своих не бросают" - не просто слова. Это правило и закон нашей жизни", - добавил зампредседателя Госпогранкомитета.

Память погибших в годы войны почтили минутой молчания. После церемонии передачи останков траурный кортеж проследовал в Беларусь. Тимофей Морозов будет похоронен в братской могиле в деревне Тарасово Минского района.-0-

Фото Сергея Холодилина