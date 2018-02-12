Останки солдат Великой Отечественной войны обнаружены при строительстве ТРК в Гродно

12 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Останки солдат Великой Отечественной войны обнаружены при строительстве торгово-развлекательного комплекса в Гродно, сообщил корреспонденту БЕЛТА маркетолог строящегося ТРК Triniti Сергей Иванов.

Новый торгово-развлекательный комплекс возводится на проспекте Янки Купалы. Со стороны городской больницы №4 рабочие обнаружили останки предположительно троих солдат времен Великой Отечественной войны. "Останки, а также армейскую амуницию обнаружили наши строители, когда копали шурфы для установки шумозащитных экранов. Ковш экскаватора достал их вместе с землей", - пояснил Сергей Иванов.

О находке было незамедлительно сообщено в органы милиции, управление Следственного комитета Беларуси по Гродненской области и управление Государственного комитета судебных экспертиз. Работы на участке были приостановлены, впрочем на темпы возведения ТРК Triniti это не повлияет. Останки солдат были найдены в стороне от основной стройплощадки.

Возможно, вскоре будут установлены имена погибших воинов. На месте проведения работ найден один из солдатских медальонов, которые бойцы носили при себе во время войны.

Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, помимо останков людей, на месте были найдены вещи предположительно времен Великой Отечественной войны: фрагменты двух стволов, противогаза, каски, ложки, котелка и 133 патрона неустановленного калибра. Вся информация передана в военный комиссариат и соответствующие службы, проводится проверка.

К слову, это не первая подобная находка. В феврале 2014 года также со стороны городской больницы при проведении земляных работ экскаваторщик обнаружил попавшие в ковш человеческие останки, части оружия и обмундирования бойцов Красной армии.-0-

Фото Леонида Щеглова.