"Остановите покраску, Вите нужна маска": креативный социальный ролик на тему охраны труда представили в Гродно

31 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Группа энтузиастов в Гродно создала креативный видеоролик на тему охраны труда. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника отдела труда и социальной защиты управления по труду, занятости и социальной защите Гродненского горисполкома Оксана Исаченко.

Ролик по мотивам популярной песни появился на канале управления на видеохостинге youtube несколько дней назад. Сейчас его посмотрели свыше 4 тыс. человек, и количество просмотров растет. Клип рассказывает о необходимости использования средств индивидуальной защиты: с юмором описываются возможные последствия от безразличного отношения к собственной безопасности.

"Идея родилась во время работы. Мы регулярно выезжаем на строительные площадки, производства и порой отмечаем факты пренебрежительного отношения к средствам индивидуальной защиты. Мол, беда меня не коснется, однако, к сожалению, печальные факты на производстве все-таки случаются", - рассказала Оксана Исаченко. Она подчеркнула, что клип делался группой энтузиастов: сотрудников управления, а также работников нескольких городских организаций и предприятий. Молодые люди сами написали текст, проработали сценарий, сами же и исполнили в клипе все роли.

Вся работа над клипом велась в свободное время. Было несколько репетиций. Отсняли материал за один день. Около недели занял монтаж. Здесь помощь оказал городской телеканал. "В первые же сутки ролик посмотрели более 1 тыс. человек, нас, признаться, это удивило. Надеемся, что те, кто посмотрит клип, правильно воспримут наш посыл, отнесутся к нему одновременно и с юмором, и со всей серьезностью. Ведь главной нашей задачей было привлечь внимание к проблеме и призвать к использованию средств индивидуальной защиты, уменьшить количество происшествий", - рассказала Оксана Исаченко.

Создатели не исключают, что могут появиться и новые произведения. Жизненных сюжетов достаточно.-0-