Остатки средств инновационного фонда Мингорисполкома направят на закупку поездов для метро

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Остатки средств инновационного фонда Мингорисполкома в размере более Br20 млн направят на приобретение электропоездов для минского метро. Решение Минского городского Совета депутатов от 30 марта 2018 года №26, которым внесены изменения и дополнения в решение Мингорсовета "О бюджете города Минска на 2018 год", опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Также в документе определены доходы и расходы инновационного фонда Мингорисполкома на текущий год - свыше Br107,3 млн и Br41 млн соответственно. В республиканский централизованный инновационный фонд будет передан межбюджетный трансферт в размере свыше Br66,3 млн.

Кроме того, решением дополнительные средства из бюджета города выделяются на подготовку к II Европейским играм. Различные суммы получат "Горремавтодор Мингорисполкома" на работы по текущему ремонту улично-дорожной сети, предприятия жилищно-коммунального хозяйства для приведения в порядок зданий, прилегающих к спортивным объектам, "Мингорсвет" - для создания новых элементов праздничного освещения и установку осветительного оборудования и др.-0-