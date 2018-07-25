Остатки стеклодельной мануфактуры XVIII века графов Сологубов обнаружены в Минской области

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Остатки стеклодельной мануфактуры XVIII века графов Сологубов обнаружены в агрогородке Илья Вилейского района Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусского государственного университета.

"Выявлена и зафиксирована конструкция плавильной печи, выложенной из глины, кирпича и камней, получены уникальные данные по технологии производства стеклоизделий того времени и определены особенности бытовой культуры стеклоделов", - говорится в сообщении.

Артефакт найден во время археологической практики студентов исторического факультета БГУ. Руководителями исследовательских работ выступают доцент кафедры источниковедения исторического факультета вуза Ольга Липницкая и преподаватель кафедры археологии и специальных исторических дисциплин БГУ, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Полина Курлович.

Историкам БГУ удалось установить, что в XVIII веке в Илье производили тарную, столовую и аптечную посуду, а также листовое оконное стекло. Продукция была разных оттенков зеленого, розового, голубого и синего цветов. Изготавливали здесь и хрустальную посуду. Часть изделий декорировалась. Обнаружены также серия отходов от формовки сосудов, большое количество фрагментов готовой продукции.

Уникальными для отечественной археологии являются находки инструментов стеклодувов, в числе которых выдувательная трубка с остатками зеленого стекла на конце, нож, мерная гирька.

Обнаружены предметы быта, свидетельствующие о повседневности стеклоделов. Это сохранившаяся трубка для табака, ключ от сундука, нательный крестик. Редкой находкой стали фрагменты ткани синего цвета. О посещении мануфактуры женщинами говорят три иглы и булавки для закрепления ткани женского головного убора. Ученые предполагают, что женщины приносили в мастерскую обеды, поскольку культурный слой насыщен фрагментами керамической посуды.

Гута (мануфактура) в Илье просуществовала до начала XIX века и позже была перенесена в современную деревню Новая Гута. Датировка памятника подтверждается обнаруженными здесь монетами Речи Посполитой второй половины XVII - середины XVIII века.

"Хорошая сохранность гутной печи ильянской мануфактуры дает основания для открытия в последующем на этом месте музея, так как мануфактура в Илье - единственный стеклодельный комплекс на территории Беларуси, основанный в первой половине XVIII века и просуществовавший до конца ХХ века в соседнем поселке Партизанский, пройдя все этапы становления и развития промышленного производства", - прокомментировала Полина Курлович.

Раскопки в Илье продлятся до 30 июля. Кроме студентов БГУ в них участвуют волонтеры, а также студенты Вятского государственного университета (г.Киров, Россия).-0-