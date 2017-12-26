Остромечево станет первой "деревней будущего" в Брестской области

26 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Агрогородок Остромечево станет первой "деревней будущего" в Брестском регионе, сообщил сегодня на совместном заседании облисполкома и сессии областного Совета депутатов председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году ряд поселков области будут включены в специальную правительственную программу. Их планируется преобразовать в "деревни будущего". Это агрогородок нового уровня с развитой и модернизированной социальной инфраструктурой, высоким уровнем благоустройства. Реализация данного проекта направлена не только на сохранение рабочих мест, но и создание новых. "Деревня будущего" - это сельский населенный пункт, где будет проживать много молодых семей с детьми, большая часть которых будет трудиться в сельском хозяйстве и проживать на селе. Первый проект мы будем реализовывать в Брестском районе - в Остромечево", - сказал губернатор.

Для реализации концепции первой "деревни будущего" в 2018 году будет разрабатываться генеральный план Остромечево. Специалисты комитета по архитектуре и строительству облисполкома совместно с ОАО "Брестжилпроект" определили доминантой в концепции развития села создание экологической среды. В связи с этим созданный брестскими архитекторами проект-концепция получил название "Эка-вёска". Он предусматривает формирование кластера с центром в агрогородке Остромечево и объединение в единый комплекс нескольких деревень: Кошилово, Заполье, Мотыкалы, Щитники, Малые Щитники, Лыщицы, Новые Лыщицы. Формирующийся кластер ожидает комплексная застройка свободных от пахоты земель, развитие и строительство социально-культурно-бытовой зоны, инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройство территорий.-0-