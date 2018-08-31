Островки безопасности обустроены в 17 местах вблизи столичных школ и детсадов

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Островки безопасности обустроены с начала года в 17 местах улично-дорожной сети вблизи столичных школ и детсадов, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания территорий столицы генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский, передает корреспондент БЕЛТА.

Также рядом с учреждениями выполнен текущий ремонт 5 тыс. кв.м покрытия проезжей части, почти 4 тыс. кв.м тротуаров, оборудовано 17 искусственных неровностей. Работы проводились с марта текущего года.

Кроме того, реализуется проект по капитальному ремонту подъездов к 10 школам с повышением безопасности дорожного движения. В перечень объектов включены территории возле школ №30, 90, 69, 34, 147, 53, 17, 55, 16, 34. По двум из них (школам №34 и №147 по ул.Мирошниченко) начаты строительные работы, которые планируется завершить к концу сентября. Уже обустроены площадки для посадки-высадки пассажиров.-0-