От Ливана до Финляндии - мотоциклисты из разных стран собрались на байк-фестивале под Лидой

25 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклисты из разных стран собрались на масштабном байк-фестивале под Лидой, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидский байк-фест проводится уже в 12-й раз. Он стал значимым событием в жизни мотосообщества не только в Беларуси. В оздоровительный лагерь неподалеку от деревни Белогруда 24 и 25 августа съехались тысячи мотоциклистов. Некоторые из них преодолели внушительное расстояние.

"У нас своеобразная традиция закрывать мотосезон в Лиде, - рассказывают Александр и Ольга из Великого Новгорода. - Открываем его, к слову, также в Беларуси. Потом уже путешествуем по всей Европе, наезжая за сезон десятки тысяч километров". Беларусь ребят привлекает хорошими дорогами и приветливыми людьми. Говорят, что путешествие на мотоцикле - лучший способ узнать страну или регион.

Подтверждает это и Саад Фархат из Ливана, колоритный мужчина с дредами. Он влюбился в белоруску и остался жить в Бресте. Через всю жизнь он пронес и еще одну любовь - к мотоциклу. "Знаете, на мотоцикле, в отличие от машины, ты не только видишь, но и чувствуешь запахи - леса, поля, дороги. Все страны, даже области пахнут особенно. Обожаю Лидский байк-фестиваль, просто наслаждаюсь запахом Гродненского региона", - делится эмоциями Саад. В этом сезоне он проехал более 18 тыс. км по всей Европе. Главное же мотопутешествие - на родину в Ливан - еще впереди.

"Мы не делим друг друга по национальности или гражданству, - подчеркивает Александр Тащенко из Литвы. - У нас большая мотосемья, объединяющая друзей из Беларуси, Литвы, Латвии и России. И байк-фестиваль - отличная возможность встретиться и весело провести время".

Едва ли не каждый участник фестиваля - отдельная история. Например, Александр Годунов путешествует на своем "Урале" с коляской с необычной спутницей. Овчарка Эльза побывала уже на многих байкерских фестах: она просто обожает поездки в качестве пассажира в коляске. Повышенное внимание со стороны других участников дорожного движения, признается Александр, гарантировано. Даже инспекторы порой останавливают, чтобы сфотографировать.

Много желающих сделать фото и рядом с уникальным самодельным мотоциклом из Барановичей. Андрей Манзурцев с нуля создал байк в довоенной стилистике. Мотоцикл заводится, ездит. Начиналось все с того, что в руки мастера попал мотор 1930-х годов. Признается, что все работы заняли около года.

Немало здесь и представительниц прекрасного пола. Многие из них приехали за рулем, а не в качестве пассажирок. "Да, девушка на спортивном мотоцикле у нас еще вызывает удивление, привлекает внимание. Порой его даже многовато: могут возникнуть аварийные ситуации", - улыбается гродненка Алеся Савко.

"Вообще география гостей фестиваля постоянно растет. Есть круг постоянных участников из Беларуси, России, Польши, Украины, стран Балтии. В этот раз встречаем байкеров из Финляндии, Германии и даже Ирландии", - рассказывает один из организаторов Лидского байк-фестиваля Александр Лычковский. Пользуется форум популярностью и у артистов. Желающих выступить, особенно из числа небольших групп, было столько, что решено сделать две фестивальные сцены. Среди хедлайнеров фестиваля известные группы Trubetskoy, "Дай Дарогу!", "КняZz".

Организованы традиционные байкерские конкурсы - выбирают лучшую аэрографию, татуировку, проходят состязания по метанию старого мотора от "Урала", по байкерскому сумо, закапыванию мотоцикла и прочее. Зрелищным станет розыгрыш нового мотоцикла среди тех, кто приобрел билет на фестиваль. Работает и мотобарахолка, где можно приобрести либо выставить на продажу мотоаксессуары и запчасти.

В субботу байкеры отправились на традиционный для фестиваля парад в Лиду. Здесь можно было оценить масштаб и количество участников: колонна мотоциклов растянулась на несколько километров.-0-

Фото Леонида Щеглова