От оплаты коммуналки до стипендии школьникам - как мотивируют работников в белыничском колхозе "Родина"

10 июля, Белыничский район /Корр. БЕЛТА/. Белыничский СПК "Колхоз "Родина" разработал систему мер для мотивации своих работников. О некоторых из них сегодня Президенту Беларуси Александру Лукашенко рассказал председатель кооператива Александр Лапотентов, передает корреспондент БЕЛТА.

Средняя зарплата в колхозе в 2017 году составила Br927, в этом году она повысилась до Br973 и продолжает расти.

Работникам доплачивают 10% за ведение здорового образа жизни. "Когда-то смеялись над этим, а сегодня у нас 85% работников не курят", - заметил Александр Лапотентов.

Кроме того, добросовестным работникам оплачивают жилищно-коммунальные услуги первые два года, а 10 лучших работников СПК ежегодно получают путевки в санатории Беларуси или других стран.

Поощряют в колхозе и детей, которые показывают хорошие результаты в учебе. При этом необязательно быть круглым отличником: если ученик старается и ведет себя хорошо, он тоже может рассчитывать на поддержку. "Стипендии мы платим уже 25 лет и не прекращали ни при каких ситуациях. Стипендии разные, но это очень действенный инструмент", - отметил председатель колхоза.

Большая поддержка оказывается молодежи. Имеющим высшее образование выплачивают подъемные в размере трех среднемесячных зарплат, работникам со средним специальным образованием - в размере двух, с профессионально-техническим - в размере одной.

Молодым специалистам выдается ссуда в Br2,5 тыс. Если они отработают на предприятии пять лет, то деньги возвращать не надо. Правда, чтобы получить такую поддержку, надо зарекомендовать себя в первый год работы.

Всего в СПК работают 292 человека, из них 84% - выпускники местных школ. "92 человека в колхозе в возрасте до 35 лет. Они пользуются достаточно серьезными льготами, мы им доплачиваем 10% к основной зарплате. Средний возраст работающих у нас - 44 года", - обратил внимание руководитель.

Александр Лапотентов возглавляет колхоз с 1981 года. Он награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Отечества III степени, является заслуженным работником сельского хозяйства Беларуси.-0-