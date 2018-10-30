Отделение дневного пребывания для пожилых откроется в Минске в ноябре

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста откроется в территориальном центре социального обслуживания населения Заводского района Минска в ноябре, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор центра Ирина Федотова.

Здесь создают условия, приближенные к домашним. С посетителями будут работать специалисты по социальной работе, планируется организовать консультации врачей. Особое внимание уделят людям, страдающим деменцией, и их семьям.

"Для нашего района это первый такой опыт. В том числе проект призван помочь тем, кто присматривает за пожилыми гражданами, справиться с эмоциональным выгоранием, предоставив возможность отдыха, подсказать, как правильно себя вести с возрастными родственниками. Постараемся сделать так, чтобы пожилые граждане чувствовали тепло, заботу, внимание", - отметила Ирина Федотова.

В отделении будет несколько комнат для занятий по интересам. Ранее в этих помещениях по ул. Алтайская, 64/1 размещалась служба занятости. "Мы еще не до конца их оснастили. Есть планы приобрести тренажеры, реабилитационное оборудование, кресло-качалку, гамак, дополнительную мебель. Рассчитываем на поддержку спонсоров", - отметила Ирина Федотова.

В начале ноября в городе откроется еще несколько социальных объектов, в частности, амбулатория в жилом квартале "Магистр", многоквартирный жилой дом по ул. Магнитная, 30, административно-хозяйственное здание РУП "Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру".-0-