Отделение онкологии и гематологии начало работу после реконструкции в Могилевской детской больнице

12 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Отделение онкологии и гематологии начало работу в Могилевской областной детской больнице. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный врач учреждения здравоохранения Игорь Каско.

Новое отделение на 25 мест создано на базе старого гематологического, которое было открыто сразу после аварии на ЧАЭС. Предполагалось, что в регионе будет существенный рост онкологической патологии у детей, в первую очередь связанных с заболеваниями системы крови. Но время показало, что онкологическую и гематологическую службу нужно объединять на единой базе.

Могилевская областная детская больница

В реконструированном отделении проведена полная перепланировка помещений. У пациентов теперь отдельные просторные палаты, установлена специальная вентиляция, система кондиционирования и обеззараживания воздуха. Для детей обустроена большая игровая комната, предусмотрен и родительский уголок с необходимым набором кухонного оборудования для приготовления домашней еды и хранения продуктов питания. "Дети с онкозаболеваниями должны находиться в максимально комфортных условиях, которые к тому же должны быть приближены к стерильным. Потому что, как правило, после химиотерапии организм своего иммунитета не имеет", - отметила врач-гематолог Наталья Еленская.

В новом отделении

По ее словам, созданные условия позволят проводить на высоком качественном уровне обследования пациентов, установить их диагноз, а также проводить необходимый курс лечения (химиотерапии). "Раньше дети с онкозаболеваниями проходили лечение в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии, но он реально перегружен, ведь туда поступают ребята со всей страны. К тому же онкологические заболевания сопряжены с продолжительными сроками лечения, которое проводится определенными временными интервалами, поэтому часто в столицу ездить проблематично. Сегодня в нашей больнице созданы все необходимые условия для лечения таких пациентов, подготовлены специалисты", - пояснила врач-гематолог.

Врач-гематолог Наталья Еленская и Артур Снытков

Неделю назад в отделение поступил первый пациент из Мстиславского района с диагнозом лимфома (группа гематологических заболеваний лимфатической ткани). "После ряда обследований и уточнения диагноза ему будет назначено необходимое лечение, которое, как планируется, он будет полностью проходить уже в нашем отделении", - добавила Наталья Еленская.

В настоящее время специалисты отделения создают регистр детей с онкозаболеваниями для наблюдения за ними. Это позволит анализировать заболеваемость по годам, характер и качество терапии, прогнозировать потребность в препаратах. По предварительным данным, таких детей в области на сегодня насчитывается около 300.

В отделении предусмотрен родительский уголок с необходимым набором кухонного оборудования для приготовления домашней еды и хранения продуктов питания. В родительском уголке Виктория Чмырикова

Могилевская областная детская больница является перинатальным центром 3 уровня и единственным стационаром в области, оказывающим специализированную помощь детскому населению. Развитие лечебно­профилактической помощи детям в стационаре в последние годы характеризуется концентрацией специализированных детских служб на базе учреждения, интенсификацией лечебно-диагностического процесса, модернизацией материально-технической базы, обновлением медицинского оборудования.

Коечный фонд больницы составляет около 600. В настоящее время в составе учреждения работают 14 специализированных стационарных отделений и филиал "Центр реабилитации детей-инвалидов с поражением ЦНС и опорно­двигательного аппарата". За последние годы здесь добились значительного снижения детской смертности, а средняя продолжительность пребывания больного на койке остается одной из самых низких среди детских стационаров области и республики.-0-

Фото Олега Фойницкого.