Отделение социальной передышки открыли в могилевском доме ребенка

29 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Отделение социальной передышки сегодня открыли в Могилевском специализированном доме ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики, передает корреспондент БЕЛТА.

Открытие нового отделения стало составной частью инклюзивного праздника "Остров Дружбы", посвященного Международному дню защиты детей.

Министр здравоохранения Валерий Малашко отметил важность и значимость появления услуги социальной передышки в Центре паллиативной помощи могилевского дома ребенка. "Это даст возможность предоставления короткого отдыха родителям детей для восстановления своих сил, решения семейно-бытовых вопросов, повышения социального статуса женщин, воспитывающих детей-инвалидов, укрепления и защиты коренных ценностей общества и государства - материнства, детства и семьи", - отметил он.

Паллиативная помощь - это молодое направление для медицины Беларуси. "Мы еще многому учимся. Но я не сомневаюсь, что благодаря совместным усилиям физическое, моральное и духовное состояние детей будет хорошим. И, конечно же, мы сделаем все для того, чтобы сохранить благополучие в тех семьях, где воспитываются тяжело больные дети", - заверил Валерий Малашко.

Он высказал слова благодарности всем, кто принимал участие в реализации данного значимого социального проекта, прежде всего немецкому благотворительному обществу "Помощь детям, пострадавшим от Чернобыля", которое привлекло на эти цели около 60 тыс. евро.

По словам главного врача могилевского дома ребенка Натальи Александрович, проект "социальная передышка" реализован благодаря немецкому обществу "Помощь детям, пострадавшим от Чернобыля", которое более 20 лет оказывает помощь Могилевской области. Финансирование проекта полностью проведено немецкой стороной. За выделенные средства сделана реконструкция помещений, закуплено и установлено новое оборудование, проведено обучение персонала и родителей.

"Помогать таким детям - большая ответственность. Впустив однажды в свои сердца особых деток, состоящих под паллиативной опекой, мы уже никогда не станем прежними. Для нас улыбка ребенка и его родителей - самая ценная награда", - сказала Наталья Александрович.

Могилевский дом ребенка основан 15 мая 1945 года. С 16 июня 1999 года в связи с потребностью региона он перепрофилирован в специализированный. В целях объединения амбулаторного и стационарного звена оказания медицинской помощи детям города Могилева и Могилевского района, нуждающимся в паллиативном лечении и уходе, в октябре 2015 года на базу дома ребенка перемещен городской кабинет паллиативной помощи. Материально-техническая база дома ребенка на 120 мест соответствует медицинским, санитарно-гигиеническим и педагогическим требованиям в едином комплексе. По набору помещений, специальных кабинетов и устройств дом ребенка является мощным реабилитационным центром для проведения оздоровительных, лечебных и медико-педагогических мероприятий.-0-