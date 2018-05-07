Отделения дневного пребывания для инвалидов и пожилых людей открылись в Каменной Горке Минска

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие отделений дневного пребывания для инвалидов №3 и дневного пребывания для граждан пожилого возраста Территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района Минска состоялось сегодня в Каменной Горке, передает корреспондент БЕЛТА.

В новом микрорайоне с 2008 года активно строится жилье, в том числе социальное, с хорошей инфраструктурой и элементами безбарьерной среды. Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и молодым инвалидам здесь выделено более 1,5 тыс. социальных квартир.

Под новые отделения выделены помещения на первом этаже административного здания по ул. Люцинская, 17. Планируется принять на обслуживание 60 молодых инвалидов, в том числе с множественными и тяжелыми нарушениями. Здесь они смогут обучиться различным навыкам: трудовым, бытового самообслуживания, гигиены и ухода за собой. Родители в свою очередь получат возможность выйти на работу.

Отделение дневного пребывания для пожилых людей ранее располагалось в главном здании территориального центра. Переезд позволит внедрить новую услугу по дневному присмотру за пожилыми лицами, страдающими такими расстройствами личности, как деменция и слабоумие.

В отделениях созданы все условия, чтобы обеспечить качественное обслуживание: организованы кружки и занятия, реабилитационно-трудовая мастерская, есть спортивный зал, комнаты для приема пищи и психологической разгрузки. Жителей района с таким приобретением поздравили помощник Президента - инспектор по Минску Владимир Карпяк, глава районной администрации Артем Цуран, депутаты.

Фрунзенский район - самый крупный и густонаселенный в столице. Здесь проживают 98 тыс. пенсионеров (пятая часть всех пенсионеров Минска), почти 24 тыс. инвалидов, почти 3,2 тыс. одиноких пенсионеров и около 4,1 тыс. многодетных семей (треть их общего количества в столице).-0-