20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отель Mercure в Минске планируется открыть в апреле, сообщила сегодня журналистам начальник отдела организации и развития гостиничного хозяйства управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Любовь Сойка, передает корреспондент БЕЛТА.

"До конца 2018 года будут введены еще три гостиницы - все категории три звезды. Это гостиница на проспекте победителей и МКАД на 164 номера, ввод которой перенесен с 2017-го на этот год. Гостиница на 50 номеров в составе многофункционального комплекса в районе кинотеатра "Победа". А также гостиница сети Mercure на 126 номеров в районе улиц Торговой, Интернациональной и Богдановича. Строительство ее завершено, завершаются внутренние отделочные работы, наполнение этого объекта. Открытие состоится в апреле", - пояснила Любовь Сойка.

Представитель Мингорисполкома рассказала, что сейчас в Минске насчитывается 51 гостиница, 7 хостелов - на 6 тыс. номеров, прочти 11 тыс. мест. "С 2012 года построено и введено 29 гостиниц на 3,5 тыс. номеров. Мощность гостиничного рынка выросла более чем в 2,5 раза", - отметила она.

Любовь Сойка также подчеркнула, что спрос на проживание в столичных отелях растет. "Количество туристов, размещенных в гостиницах в 2017 году, выросло по сравнению с 2016 годом на 17,4% и составило 697,4 тыс. человек. Продолжительность пребывания гостей в среднем составляла 2,2 суток. Средняя загрузка гостиниц с 2015 года имеет положительную динамику и за 2017 год выросла на 3,9% и составила 44,8%", - сообщила она.-0-