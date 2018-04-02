Отключение электроснабжения произошло в пяти районах Витебской области из-за сильного ветра

2 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Сегодня ночью и утром из-за сильного ветра было нарушено электроснабжение населенных пунктов пяти районов области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Витебскэнерго".

Перебои с электроснабжением отмечены в 43 населенных пунктах Витебского, Лиозненского, Чашникского, Шумилинского и Оршанского районов.

По состоянию на 10.40 2 апреля, электроснабжение в Витебском районе полностью восстановлено. На это время обесточенными оставались 11 населенных пунктов Оршанского района, 8 - Шумилинского, 5 - Лиозненского и 1 населенный пункт в Чашникском районе.

Восстановительные работы в регионе продолжаются. -0-