Отключение тепла в жилфонде, гостиницах, учебных заведениях Минска начинается 9 апреля

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отопительный сезон для жилфонда, общежитий, гостиниц, высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведений столицы завершается 9 апреля. Соответствующее решение Мингорисполком принял 6 апреля, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома - начальник отдела энергетики Дмитрий Плашков.

"Установившаяся среднесуточная температура воздуха позволила принять такое решение. И хотя мы дальше продолжим мониторить погоду, серьезных заморозков не ожидаем. Тем не менее, пока системы будут оставаться заполненными до начала сезонных работ, чтобы в случае заморозков можно было принять какие-то меры", - отметил Дмитрий Плашков.

Вслед за жилфондом и другими указанными объектами с 10 апреля похолодеют батареи в медицинских и социальных учреждениях, школах и детских садах, яслях, библиотеках, музеях и госархивах.

Как сообщалось, отопление общественных и административных зданий предприятий и организаций столицы начали отключать 5 апреля.-0-