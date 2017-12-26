Открыта предварительная запись на приобретение "Карты гостя Минска"

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Мингорсправка" предлагает гостям белорусской столицы и минчанам приобрести "Карту гостя Минска", сообщили БЕЛТА на предприятии.

На сайте minskpass.by открыта предварительная запись желающих воспользоваться новой услугой. Доступны три вида карт - на 24, 48 и 72 часа. Бесплатно по "Карте гостя" можно побывать в 11 музеях, предусмотрены скидки до 50% на посещение более 20 объектов - музеев, экскурсий, аквапарка и зоопарка. Кроме того, скидки до 20% предлагают отели, рестораны, кафе и магазины. "Всем оформившим предварительный заказ до 10 января предоставляется скидка 10%", - рассказали на предприятии.

"Карта гостя" - туристическая программа, основной задачей которой является привлечение туристов, им предоставляются скидки и бонусы при посещении кафе, ресторанов, торговых центров, музеев и других объектов. Проект реализуется совместно УП "Мингорсправка" и информационно-туристским центром "Минск". К сервису подключились Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Национальный художественный музей, Национальный исторический музей, Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта, Государственный литературный музей Янки Купалы, музей-усадьба М.К. Огинского, музей архитектурных миниатюр "Страна мини", музейно-этнографический комплекс "Забродье" и др.

Карты можно купить в инфоточках УП "Мингорсправка" и ИТЦ "Минск", а также онлайн.

Карта может быть активирована в течение 12 месяцев после покупки. Началом активации считается момент электронного сканирования QR-кода или ручного ввода данных с карты при первом посещении музея или экскурсии. Карта недействительна без указания даты начала использования на оборотной стороне, которая заполняется владельцем. Она предоставляет право однократного посещения (бесплатно или со скидкой) музеев и экскурсий, включенных в программу; право получения скидок у партнеров согласно перечню в путеводителе и на сайте.

Также карта представляет собой электронный проездной для оплаты поездок в городском транспорте. В течение срока, указанного на карте, электронный проездной билет дает право безлимитного проезда на городском транспорте. После окончания этого срока баланса проездного пополняется в кассах и терминалах на общих условиях.-0-