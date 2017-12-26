Открыта предварительная запись на приобретение "Карты гостя Минска"

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Мингорсправка" предлагает гостям белорусской столицы и минчанам приобрести "Карту гостя Минска", сообщили БЕЛТА на предприятии.
На сайте
"Карта гостя" - туристическая программа, основной задачей которой является привлечение туристов, им предоставляются скидки и бонусы при посещении кафе, ресторанов, торговых центров, музеев и других объектов. Проект реализуется совместно УП "Мингорсправка" и информационно-туристским центром "Минск". К сервису подключились Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Национальный художественный музей, Национальный исторический музей, Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта, Государственный литературный музей Янки Купалы, музей-усадьба М.К. Огинского, музей архитектурных миниатюр "Страна мини", музейно-этнографический комплекс "Забродье" и др.
Карты можно купить в инфоточках УП "Мингорсправка" и ИТЦ "Минск", а также онлайн.
Карта может быть активирована в течение 12 месяцев после покупки. Началом активации считается момент электронного сканирования QR-кода или ручного ввода данных с карты при первом посещении музея или экскурсии. Карта недействительна без указания даты начала использования на оборотной стороне, которая заполняется владельцем. Она предоставляет право однократного посещения (бесплатно или со скидкой) музеев и экскурсий, включенных в программу; право получения скидок у партнеров согласно перечню в путеводителе и на сайте.
Также карта представляет собой электронный проездной для оплаты поездок в городском транспорте. В течение срока, указанного на карте, электронный проездной билет дает право безлимитного проезда на городском транспорте. После окончания этого срока баланса проездного пополняется в кассах и терминалах на общих условиях.-0-
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