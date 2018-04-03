3 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Открытие хосписа в Бресте запланировано на август текущего года, сообщил корреспонденту БЕЛТА куратор строительства, врач-методист Брестской центральной поликлиники Василий Кистень.
Хоспис располагается в частном секторе микрорайона Киевка. Его строительство началось в 2014 году. Под нужды хосписа реконструировано здание бывшего детского сада по ул. Калинина, к нему был пристроен новый корпус. В настоящее время специалисты занимаются отделочными работами и благоустройством прилегающей территории, закупается оборудование. Параллельно подбирается медицинский и обслуживающий персонал.
Брестский хоспис будет соответствовать всем санитарным нормам и международным стандартам. Здесь создаются условия для пребывания 35 тяжелобольных пациентов, в основном страдающих онкологическими заболеваниями. В каждой палате будет холодильник, телевизор, отдельная санитарная комната. В здании разместится и дневной стационар на восемь койко-мест. На территории оборудуют зимний сад для отдыха и встреч пациентов с близкими, молитвенную комнату, помещения для волонтеров. В планах обустроить несколько номеров для ночлега прибывших издалека родственников.
Паллиативную помощь в хосписе смогут получать жители Бреста и района. Пребывание в учреждении будет бесплатным.-0-
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