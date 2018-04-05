Открытие сезона фонтанов Минске состоится 27 апреля

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные фонтаны включат 27 апреля, мероприятия по расконсервации находятся на завершающей стадии, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер УП "Минскзеленстрой" Владимир Бабивский.

Торжественная церемония запуска состоится в 17.00 у фонтана перед Национальным академическим Большим театром оперы и балета. По просьбе горожан в текущем году изменен режим работы фонтанов "Вечность" и "Победа" в утренние часы - теперь их водные фейерверки будут радовать жителей и гостей столицы с 11.00 до 13.00.

"На балансе предприятия находится 34 фонтана. На нашем сайте можно увидеть их полный перечень с информацией о режиме работы каждого объекта. Подготовка фонтанов к сезону почти завершена: чаши очищены, идет пусконаладка, электрофизические измерения оборудования. После чего получим допуск к эксплуатации инспекторами энергонадзора", - пояснил Владимир Бабивский.

Он уточнил, что работа фонтанов зависит еще и от погодных условий: в дождливую погоду и при температуре ниже 15 градусов тепла их не включают.

Всего в Минске около шестидесяти фонтанов. На балансе "Минскзеленстроя" находятся, такие как фонтан-ширма - с распылом воды веером на 360 градусов (в районе Национальной библиотеки ближе к ул. Фр. Скорины), величественный фонтан перед Национальным академическим Большим театром оперы и балета, лидер по количеству струй на площади Независимости, самый мощный и высокий фонтан на воде - "Парус" (почти половина его струй взмывают над Комсомольским озером более чем на 20 м), самый старинный - "Мальчик с лебедем" в Александровском сквере (установлен в 1874 году, а в 2016-м отреставрирован).-0-