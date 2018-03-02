Открыто движение по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе

2 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Движение по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе открыто, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

"Понтонный мост длиной 170 м вблизи деревни Борки соорудили специалисты Министерства обороны и работники Министерства по чрезвычайным ситуациям. По понтонно-мостовой переправе возможен проезд автомобильного транспорта разрешенной массой до 3,5 т и передвижение граждан, о чем население ближайших районов оповещено посредством FM-перехвата и смс-оповещения", - отметила Мария Клезович. Проезд большегрузных транспортных средств организован по республиканским дорогам через Житковичи (М10) - Калинковичи (Р131) - Мозырь (Р36) - Лельчицы (Р128) - Туров и через Житковичи (М10) - Пинск (Р6) - Столин (Р88) - Давид-Городок - Туров.

Движение по понтонному мосту открыто круглосуточно. На обоих берегах реки Красным Крестом оборудованы пункты обогрева.

Паромные переправы около Петрикова и деревни Снядин Петриковского района временно не функционируют.

Как сообщалось, новая переправа наведена примерно в двух километрах выше по течению от прежнего места размещения. По словам заместителя председателя Житковичского райисполкома Сергея Савича, дорога к переправе отсыпана на неподтопляемых отметках с расчетом на повышение уровня воды во время паводка.

Понтонный мост как временная мера, заменяющая стационарный автомобильный мост, в конструкции которого 7 декабря прошлого года была обнаружена трещина, будет функционировать, пока позволяют погодные условия. "При неблагоприятных метеорологических явлениях, которые остановят работу понтонной переправы, людей вновь будут перевозить катерами. Меры по перевозке населения с одного берега на другой будут предприняты и при интенсивном ледоходе или шугоходе. В том числе рассматривается вариант организации транспортировки при помощи ледокола", - пояснил заместитель председателя райисполкома. Собеседник также отметил, что продолжаются работы по строительству паромной переправы.-0-