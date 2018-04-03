Открытый чемпионат Брестской области даст старт спортивному велосезону в Беларуси

3 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Открытый чемпионат Брестской области по велоспорту на шоссе памяти чемпиона СССР Евгения Мальца пройдет с 3 по 5 апреля на территории Каменецкого района, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший тренер области по велоспорту Николай Хевук.

Мемориал проводится в регионе в 46-й раз и традиционно собирает сильнейших спортсменов страны в этом виде спорта. Так, в соревнованиях принимают участие победители кубков мира Роман Романов и Евгений Королев, чемпион мира Антон Музычкин, участник Олимпийских игр Евгений Соболь. Только от Гомельской области заявлено пять мастеров спорта международного класса, среди которых чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира. Поучаствовать в открытии сезона в полном составе приезжает женский состав велоклуба "Минск". В церемонии открытия турнира примут участие чемпион XXII Олимпийских игр Олег Логвин, ветераны велоспорта, представители федерации.

Кроме того, что соревнования являются первым этапом кубка и чемпионата Беларуси, в рамках мероприятия состоятся первенство и Олимпийские дни молодежи Брестской области по велоспорту. В этом формате выступят юноши и девушки 2002-2003 годов рождения и юниоры 2000-2001 годов рождения. Всего в чемпионате принимают участие около 300 спортсменов со всех регионов страны. "Мы традиционно открываем сезон. Это первое велосипедное соревнование в Беларуси. После начинаются велогонки в Гомеле, Новогрудке, Минске и постепенно по всей республике", - отметил Николай Хевук.

Первый соревновательный день откроет индивидуальная гонка со стартом и финишем в д. Дмитровичи. На 4 апреля запланированы групповые гонки. Участники будут стартовать от шлагбаума в национальный парк "Беловежская пуща" и далее двигаться по объездной дороге. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции от 35 км у младших участников до 120 км - у взрослых. В последний день чемпионата велосипедисты выйдут на скоростную гонку-критериум. Она пройдет по малому кругу в Каменце и ограничит движение в районе местного спорткомплекса и автовокзала.

Главный судья соревнований - судья высшей национальной категории Николай Каминский.-0-

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