Открытый диалог "Молодежь и выборы: формула ответственности" пройдет в Могилеве

14 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве 15 февраля в формате Всебелорусской акции БРСМ "За любимую Беларусь" состоится открытый диалог "Молодежь и выборы: формула ответственности", сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Во время актуальной дискуссии планируется обсудить вопросы участия молодежи в общественно-политических событиях Беларуси. В качестве экспертов и участников диалога выступят известные общественные деятели, руководители общественных объединений и организаций, депутаты местных Советов, кандидаты в депутаты местных Советов депутатов 28-го созыва, впервые голосующие граждане, активисты БРСМ.

Перед началом диалога каждый желающий сможет принять участие в республиканской акции "#Молодежь_решает!" и написать наказы будущим депутатам местных Советов. Кроме того, молодежи будет предоставлена возможность написать добрые слова о своей малой родине.

Откроет мероприятие активист Славгородской районной организации БРСМ Андрей Степанов, который прочтет стихотворение собственного сочинения, посвященное малой родине.-0-