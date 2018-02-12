Открытый диалог "Молодежь и выборы: формула ответственности" проведут в Витебске

12 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Открытый диалог "Молодежь и выборы: формула ответственности" проведут 13 февраля в Витебске, сообщили БЕЛТА в областном комитете общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи".

Открытый диалог БРСМ организует совместно с областным музеем Героя Советского Союза Миная Шмырева. Пройдет он непосредственно на базе музея (ул.Чехова, 4). Мероприятие посвящено участию молодежи в кампании по выборам депутатов местных Советов и празднованию 100-летия со дня рождения известного белорусского политического деятеля Петра Мироновича Машерова.

Ожидается, что в диалоге примут участие около 40 активистов союза молодежи. Экспертами дискуссионной площадки выступят представители крупных общественных организаций, депутаты Палаты представителей и областного Совета депутатов. Основными вопросами дискуссии станут сущности разных избирательных систем, их функции, а также роль молодежи в политической жизни общества.

Кроме этого, во время открытого диалога у молодежи будет возможность поближе познакомиться с личностью Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда Петра Машерова. 13 февраля исполняется 100 лет со дня рождения этого выдающегося государственного деятеля. Жизнь Машерова тесно связана с Витебской областью - он был родом из Сенненского района, а во время войны создал и руководил молодежным подпольем в Россонском районе.

Открытый диалог "Молодежь и выборы: формула ответственности" - одно из мероприятий всебелорусской акции "За любимую Беларусь!".-0-