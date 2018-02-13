Открытый диалог на тему выборов состоится в Минске

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый диалог на тему "Молодежь и выборы: формула ответственности" с участием кандидатов в депутаты местных Советов 28-го созыва состоится в Минске 16 февраля, сообщили БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

"Насколько активно молодежь участвует в выборной кампании, как реализовывает свои избирательные права, каким образом кандидаты в депутаты планируют решать проблемы молодежи, - эти и другие вопросы предполагается затронуть в процессе беседы", - отметили в обкоме. Как ожидается, в диалоге поучаствуют около 100 молодежных активистов из Минской области: командиры и комиссары студотрядов, члены волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце", молодые журналисты и блогеры, бойцы молодежных отрядов охраны правопорядка, победители проекта "Мая Беларусь. Мая будучыня".

Поделиться своими идеями в решении острых вопросов смогут эксперты, представляющие Минский облсовет депутатов, Миноблисполком, а также известные спортсмены, руководители ряда СМИ и др.

До начала диалога всех участников и приглашенных ожидает сюрприз. Певец, актер, композитор, аранжировщик, участник национального отбора на конкурс "Евровидение-2018" Кирилл Гуд (Ермаков) проведет автограф-сессию. Программой запланированы и другие мероприятия.

Минская областная организация ОО "БРСМ" сегодня дала старт молодежной акции "Твой регион - твой выбор!". Проходит одноименный областной молодежный фотоконкурс в сети Instagram; поздравительная акция "Молодежь решает!", где участвуют впервые голосующие молодые люди региона. В день голосования на местных выборах им вручат памятные сувениры и адресные открытки-обращения обкома БРСМ. Также в центральном регионе с 13 по 18 февраля проходит областная молодежная акция "С первыми голосами" для людей в возрасте от 18 до 31 года, пришедших на избирательные участки в период досрочного голосования и в день выборов.

Проект "Открытый диалог" стартовал как широкая дискуссионная площадка, где молодежь, обычные граждане могут задать вопросы представителям органов власти, политикам, депутатам, спортсменам, общественным деятелям и получить на них компетентные ответы.-0-