"Открытый дом" начал работу в минском центре соцобслуживания семьи и детей

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Открытый дом" начал работу на базе отделения социальной адаптации и реабилитации Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Проект реализуется совместно с центром Белорусского общества Красного Креста "Открытый дом". Его цель - социально-психологическая поддержка людей с психическими заболеваниями и улучшение качества их жизни. В "Открытом доме" созданы все условия для свободного общения и досуга таких граждан, они могут посещать кружки по интересам, принимать участие в играх, пройти арт-терапию и музыкотерапию, приобрести трудовые навыки, получить помощь в вопросах трудоустройства.

"Совместная деятельность позволит участникам проекта обрести уверенность в себе и получить эмоциональную поддержку. Мы хотим стать уютным вторым домом для нуждающихся в помощи, наши двери открыты всегда", - рассказали в центре.

Центр БОКК "Открытый дом" был создан в рамках проекта "Поддержка людей с психическими заболеваниями" больше четырех лет назад. Это направление востребовано, есть немало примеров, когда гости "Открытого дома" вышли из социальной изоляции и ведут полноценный образ жизни, сумели трудоустроиться, восстановиться в вузе, создать семьи. Ежедневно центр посещают 37 человек в возрасте от 19 до 58 лет. Открытие филиала на базе Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей - новая ступень в развитии проекта.-0-