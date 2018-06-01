Открытый турнир среди спасателей пройдет в Новополоцке

1 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Новополоцке сегодня состоится открытый турнир на призы генерального директора ОАО "Нафтан" среди спасателей пожарных подразделений МЧС, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Новополоцком горисполкоме.

Мероприятие, приуроченное к 60-летию города, пройдет на площади Строителей. Откроет его работа детских игровых площадок, посвященных Дню защиты детей. Юные новополочане и гости города на площадке "101 спешит на помощь" смогут посоревноваться в различных конкурсах, подготовленных юными спасателями-пожарными клуба "Максимум", примерить настоящую боевую одежду и попробовать спасти в специальном пневмомодуле, где устроено безопасное задымление, условного пострадавшего, потушить условный пожар, почувствовать себя спасателем-альпинистом и многое другое.

Соревнования с участием настоящих спасателей начнутся чуть позднее. Командам нужно выполнить элементы пожарного кроссфита, имитирующие боевую работу подразделений МЧС. Так, в полной экипировке и аппарате на сжатом воздухе (изолирующий противогаз) с общим весом снаряжения около 20 кг участникам состязаний предстоит прокладка рукавной линии, кантование колеса и зигзагообразный бег с переносом 10-килограммового огнетушителя (имитируют преодоление препятствий), перенести манекен (условный пострадавший) весом 75 кг на дистанции 30 м. "Со стороны прохождение этих заданий выглядит очень зрелищно и захватывающе. Однако в реальности неподготовленный человек пройти их не сможет. При максимальных нагрузках необходимы сноровка, скорость, сила и выносливость, которые спасатели демонстрируют в своей ежедневной работе при тушении пожаров и спасении людей", - отметили в горисполкоме.-0-