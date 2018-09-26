Отопление в Минске включат при температуре 8 градусов в течение пяти дней

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отопление в Минске включат, когда среднесуточная температура воздуха не превысит восемь градусов в течение пяти дней, сообщила сегодня журналистам начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева в пресс-центре БЕЛТА.

Порядок включения отопления определен правилами подготовки к осенне-зимнему периоду.

Во время пресс-конференции

В целях правильного включения систем, недопущения гидроударов и срыва циркуляции теплоносителя отопление включается постепенно. Сначала тепло приходит на объекты социальной сферы, затем в жилые дома, причем полное включение отопления в жилфонде происходит в течение четырех-пяти дней. В последнюю очередь отопление включают в административных зданиях.

В прошлом году отопительный сезон стартовал 3 октября. Тепло начало поступать в дошкольные учреждения, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы и библиотеки. 9 октября началось подключение отопления в жилом секторе, общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учебных учреждениях и театрах.-0-

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