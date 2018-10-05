Отопление включено в 98% жилфонда Минска

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отопление включено в 98% жилых домов Минска, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы заместитель начальника управления - начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков, передает корреспондент БЕЛТА.

"По информации на 17.00 4 октября подключено 98% объектов", - отметил Дмитрий Плашков.

Сейчас специалисты работают над выполнением заявок по развоздушиванию. Из 17 тыс. заявок 11 тыс. уже выполнено.

Начальник отдела энергетики добавил, что проведена большая работа по подготовке к отопительному сезону. Все 48 эксплуатационных участков, входящих в состав объединения "Минское городское жилищное хозяйство", получили паспорта готовности до 1 сентября, выполнены все необходимые мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Отопительный сезон стартовал в столице 28 сентября. В первую очередь тепло пришло в детские сады, школы, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, госархивы и библиотеки. С 1 октября началось включение отопления в жилфонде, общежитиях, гостиницах, бассейнах, учебных учреждениях, театрах.-0-