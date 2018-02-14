Пакет акций комплекса "Брест-Интурист" повторно выставят на продажу

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пакет акций ОАО "Туристический комплекс "Брест-Интурист" повторно выставят на продажу, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Брестского горисполкома Андрей Филанович.

Назначенный на 13 февраля горисполкомом аукцион по продаже акций ОАО не состоялся по причине отсутствия заявлений на участие в нем. Потенциальному инвестору предлагалось приобрести блокирующий пакет акций общества (25% плюс одна акция) с начальной ценой продажи Br1,6 млн.

"Интерес к объекту есть. В том числе была одна заявка и на этот аукцион, потенциальный участник даже внес задаток. Однако за день до торгов субъект хозяйствования отказался от участия в них, мотивировав свое решение необходимостью взять паузу. Думаю, на следующей неделе горисполком объявит дату повторных торгов", - отметил вице-мэр.

Законодательство позволяет в этом случае выставлять объект на торги с понижением цены до 20%. Однако, по словам собеседника, пока в мэрии не планируют уменьшать стоимость акций известной гостиницы.

ОАО "Туристический комплекс "Брест-Интурист" является самым крупным туристическим комплексом Бреста, оказывающим все виды услуг по проживанию, питанию и культурному досугу клиентов. Объект расположен в центральной части города, имеет собственную автостоянку, удобные подъездные пути. В здании гостиницы в эксплуатации находятся 215 мест номерного фонда. Доля государства в уставном фонде ОАО составляет 88,49%.-0-