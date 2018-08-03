"Палескую прыгажуню-2018" выберут на фестивале "Зов Полесья" в Лясковичах

3 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Палескую прыгажуню-2018" выберут на международном фестивале этнокультурных традиций "Зов Полесья" в Лясковичах (Петриковский район), который запланирован на 25 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в центре моды и красоты "Хрустальная нимфа".

Объявлен кастинг претенденток на это звание. В конкурсе красоты "Палеская прыгажуня" могут принять участие девушки от 16 до 23 лет, ростом от 170 см. Семейное положение значения не имеет, обязательное условие - гражданство Беларуси. В Центре моды и красоты "Хрустальная нимфа" 10 августа ждут уроженок Петриковского, Житковичского, Наровлянского, Мозырского, Лельчицкого, Калинковичского, Хойникского, Ельского, Пинского, Столинского, Лунинецкого районов.

"На этом этапе жюри оценит умение девушек держаться на сцене и проявить себя. В каждой потенциальной участнице постараемся рассмотреть харизму. Главное, что необходимо девушкам - огромное желание участвовать в конкурсе", - уточнили в центре.

В следующий этап пройдут до 15 самых обаятельных и очаровательных участниц. 17 августа они включатся в интенсивный подготовительный марафон. Девушек ждут фотосессии, занятия по дефиле и хореографии, примерки дизайнерских нарядов.

Финал конкурса красоты "Палеская прыгажуня-2018" состоится на международном фестивале этнокультурных традиций "Зов Полесья".

Организаторами конкурса, который проводится уже в третий раз, выступают центр моды и красоты "Хрустальная нимфа" при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и делам молодежи Гомельского облисполкома и генерального партнера ОАО "Гомельское ПО "Кристалл" - управляющая компания холдинга "Кристалл-холдинг".-0-