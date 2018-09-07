Память погибших в боях за Беларусь молдавских воинов почтят в Полоцке

7 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Память погибших в боях за Беларусь молдавских воинов почтят 7 сентября в Полоцке, сообщили БЕЛТА в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома.

Церемония передачи земли с воинских захоронений и братских могил, где похоронены павшие солдаты, пройдет на Кургане Бессмертия в Полоцке. В ней примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан, представители Витебского облисполкома, Полоцкого райисполкома, дипломатического корпуса, молдавской диаспоры, общественных объединений и трудовых коллективов. В Витебской области расположено более 10 районов, в которых находятся могилы и захоронения с уроженцами Молдовы.

"Акция по передачи земли пройдет в два этапа. Первый состоится сегодня в Полоцке, куда приедут представители еще пяти близлежащих районов. С их могил в капсулу соберут землю, которая будет установлена в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Второй этап пройдет 21 сентября в агрогородке Вороны Витебского района на местном воинском захоронении", - рассказали в управлении.

Участники возложат цветы к братской могиле и почтят минутой молчания память солдат, павших при освобождении Беларуси.

Организаторами мероприятия выступили посольство Молдовы в Беларуси, Витебский облисполком и Полоцкий райисполком.

Около 400 тыс. уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии. Подвиги 250 тыс. из них отмечены наградами, а 19 человек стали Героями Советского Союза.-0-