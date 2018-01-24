Память узников гетто и праведников мира почтили в Поречье

24 января, Пуховичский район /Корр. БЕЛТА/. Память узников гетто и праведников мира почтили сегодня в деревне Поречье Пуховичского района во время мероприятия, состоявшегося в преддверии Международного дня памяти жертв холокоста, передает корреспондент БЕЛТА.

В деревне Поречье памятник праведникам мира появился одним из первых в Европе. Жители этого населенного пункта в годы Великой Отечественной войны спасли от неминуемой гибели 40 еврейских детей, бежавших из Минского гетто.

Сегодня у памятника собрались бывшие узники гетто и нацистских концлагерей, праведники мира и другие свидетели военных событий, дипломатические работники, представители местных органов власти, общественных организаций, деятели культуры и истории, молодежь. Как было отмечено во время митинга, в Пуховичском районе есть шесть мест массового захоронения евреев, погибших от рук нацистов. Сейчас организации бывших узников гетто с представителями Германии связывают тесные взаимоотношения.

Праведники мира Виктор Черный и Раиса Семашко.

Заместитель главы миссии посольства ФРГ в Беларуси Аня Лютер сегодня посетила памятное место в Поречье. Она подчеркнула важность сохранения памяти о подвиге простых людей, которые, рискуя собственной жизнью, спасали еврейских детей. "В Беларуси очень много делается ради сохранения памяти жертв холокоста. Памятники устанавливаются по личной инициативе людей. Государство со своей стороны также уделяет большое внимание увековечению памяти безвинных жертв нацизма. Об этом, например, свидетельствует не так давно открытый мемориальный комплекс "Тростенец", - сказала дипломат.

Трогательную историю о спасении еврейских детей в годы войны жителями Поречья рассказала одна из спасенных Майя Крапина. Несмотря на то, что сейчас эта пожилая женщина проживает в Минске, она часто приезжает в Пуховичский район, чтобы почтить память узников гетто и умерших праведников мира. Из числа спасенных тогда поречцами ребят кроме нее до нынешних дней дожили еще трое. Сейчас эти люди проживают за границей, но не утратили связь с местом, фактически подарившим им вторую жизнь. Председатель минского благотворительного общественного объединения "Гилф" Фрида Рейзман рассказала участникам мероприятия о неразрывной связи еврейских общин с живущими ныне праведниками мира.

К памятнику в Поречье были возложены цветы от диппредставительств, а также различных общественных организаций, прочитана поминальная молитва (кадиш), зажглись лампады и свечи в память о шести миллионах безвинных жертв. После завершения мероприятия в Марьиной Горке прошла встреча бывших узников гетто и праведников мира с учащимися школ Пуховичского района. В районном краеведческом музее состоялось открытие тематической экспозиции, посвященной Международному дню памяти жертв холокоста.

Выступает начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пуховичского района Екатерина Космольская.

Международный день памяти жертв холокоста был учрежден ООН в 2005 году и отмечается 27 января. Праведник народов мира - почетное звание, присваиваемое Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы и Героизма Яд ва-Шем. На медали праведника мира выгравировано "Тот, кто спас единую душу, спас целый мир".-0-

Фото Геннадия Жинкова