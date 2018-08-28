28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятник первому минскому князю Глебу появится в центре столицы. Открытый конкурс на создание композиции пройдет в сентябре-октябре, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Мингорисполкома.
Профессиональные скульпторы и архитекторы должны предоставить свое предложение в виде жесткого планшета вертикального формата с графическими материалами, а также пояснительную записку с обоснованием и информацией по условиям реализации, применяемым технологиям и материалам, объемный макет (по усмотрению).
Скульптурная композиция будет установлена на территории исторического центра и должна гармонично дополнять окружающую застройку.
Конкурсные работы представляются в комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома до 17.00 21 сентября (ул.Советская, 19).
Конкурсные работы будут рассмотрены жюри на закрытом заседании до 15 октября. Решение примут открытым голосованием простым большинством голосов в присутствии не менее 2/3 состава жюри. Итоги конкурса опубликуют на сайте Минского горисполкома.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.406 BYN
|2.403 BYN
|2.408 BYN
|USD
|2.0586 BYN
|2.057 BYN
|2.063 BYN
|RUB
|3.0543 BYN
|3.046 BYN
|3.055 BYN