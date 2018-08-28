28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятник первому минскому князю Глебу появится в центре столицы. Открытый конкурс на создание композиции пройдет в сентябре-октябре, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Мингорисполкома.

Профессиональные скульпторы и архитекторы должны предоставить свое предложение в виде жесткого планшета вертикального формата с графическими материалами, а также пояснительную записку с обоснованием и информацией по условиям реализации, применяемым технологиям и материалам, объемный макет (по усмотрению).

Скульптурная композиция будет установлена на территории исторического центра и должна гармонично дополнять окружающую застройку.

Конкурсные работы представляются в комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома до 17.00 21 сентября (ул.Советская, 19).

Конкурсные работы будут рассмотрены жюри на закрытом заседании до 15 октября. Решение примут открытым голосованием простым большинством голосов в присутствии не менее 2/3 состава жюри. Итоги конкурса опубликуют на сайте Минского горисполкома.-0-