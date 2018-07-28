Памятник советским воинам открыли после реконструкции в деревне Мошково Оршанского района

28 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Памятник советским воинам открыли после реконструкции в Год малой родины в деревне Мошково Оршанского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Оршанском райисполкоме.

В мероприятии участвовали все, кто был занят в восстановлении памятника, а также представители местных органов власти, местные жители.

Обновленный памятный знак представляет собой мраморную стелу, на которой выбиты имена и звания 45 советских воинов, погибших в годы войны при защите Мошково. Благоустроена прилегающая территория, установлена беседка. В память о погибших высажены 50 берез.

Инициатором выступил председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло, выросший в этом населенном пункте. "Видя, что установленный в 1950-х годах обелиск из бетона на братской могиле погибших в годы войны советских солдат пришел в негодность из-за времени, он предложил реконструировать его и благоустроить место воинской славы. Предложение нашло поддержку и в тесной связке с сельсоветом при спонсорской помощи Малоритского консервно-овощесушильного комбината и Гродненской табачной фабрики "Неман" было реализовано", - отметили в райисполкоме.-0-