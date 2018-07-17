Памятники жертвам Холокоста откроют в конце июля в Быхове и Свислочи

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятники жертвам Холокоста откроют 29-30 июля в Быхове и Свислочи, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин Виктория Демидюк.

В церемониях примут участие представители Быховского и Свислочского райисполкомов, фонда им. Саймона Лазаруса из Великобритании и Соединенных Штатов Америки, руководители Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин, общественность. В числе приглашенных также значатся представители дипломатического корпуса.

В Быхове на еврейском кладбище откроется два памятника, в Свислочи - один. Всего с 2004 года в Беларуси при поддержке фонда им. Саймона Лазаруса установлено 106 памятников жервам Холокоста. При Союзе белорусских еврейских общественных объединений и общин действует мемориальная комиссия, которая совместно с религиозными и иными организациями осуществляет этот проект.

"Мемориальные знаки содержат еврейскую символику и напоминают о том, что здесь похоронены люди, убитые по национальному признаку", - отметила Виктория Демидюк.

Союз белорусских еврейских общественных объединений и общин основан в апреле 1991 года. Его основные цели - возрождение и консолидация национальной и культурной общности евреев в Беларуси, благотворительная деятельность.-0-