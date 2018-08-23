Памятную марку с гербом Иваново выпустили к 595-летию города

23 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Иваново сегодня состоялась церемония специального гашения марки "Герб Иванова", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Брестского филиала РУП "Белпочта" Валентина Пух.

"В тематическом выпуске марок есть серия "Гербы городов Беларуси". В ней уже представлены города Брестской области, сегодня список пополнил Иваново. Эта марка может использоваться для международных почтовых отправлений. Таким образом мы можем познакомить международную общественность с белорусскими городами", - отметила Валентина Пух. В церемонии спецгашения приняли участие руководство района, представители общественности.

Тираж марки составляет 54 тыс. экземпляров. На ней изображен герб Иваново. Он представляет собой варяжский щит, на голубом фоне которого изображен серебряный храм, расположенный между рогами золотой подковы.

Один из экземпляров марки будет храниться в музее Брестского филиала "Белпочты".

Для Иваново нынешний год особенный. Райцентр отмечает свое 595-летие. Также в первые выходные сентября город примет XXV День белорусской письменности. Специально к этому событию в обращение будет выпущен конверт с оригинальной маркой. Памятное гашение пройдет 2 сентября в отделении почтовой связи №3 Иваново.-0-