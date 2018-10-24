Памятную табличку подпольщикам установили в Минске

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на доме, где в 1941-1943 годах находилась конспиративная квартира Минского партийного подполья, установили памятную табличку во время молодежного марафона "Комсомолу - 100: эстафета поколений", передает корреспондент БЕЛТА.

Раньше на доме по улице Надеждинской была памятная табличка, однако со временем она исчезла. "Мы решили установить ее заново и еще раз почтить память тех, кто участвовал в подпольной работе, ведь об их подвигах нельзя забывать, чтобы события тех страшных лет не повторились", - сказал первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич.

В церемонии приняли участие студенты Белорусского государственного технологического университета и пионеры из близлежащих школ. После открытия таблички молодежь возложила цветы к памятнику неподалеку, который напоминает о трех конспиративных квартирах в годы Великой Отечественной войны на улице Оранжерейной.

В будущем со знаковым объектом на улице Надеждинской познакомятся и другие члены БРСМ. "Сегодня мы внесем памятную табличку в "Маршрут пионерской славы" - список мест, которые пионеры столицы посещают в преддверии Дня Победы, Дня освобождения Беларуси и других праздников", - подчеркнул Сергей Клишевич.

Комсомольская неделя, приуроченная к празднованию 100-летнего юбилея ВЛКСМ, продлится в Беларуси с 22 по 29 октября. В числе крупных запланированных мероприятий - открытие тематической экспозиции "Юность комсомольская" в Национальном художественном музее, церемония торжественного гашения и ввода в обращение государственных знаков почтовой оплаты Беларуси "100 лет ВЛКСМ", открытие памятного знака "Студенческим стройотрядам Беларуси" в честь 55-летия студотрядовского движения страны, торжественное собрание и праздничный концерт "Комсомолу-100: эстафета поколений" во Дворце Республики.-0-

Фото Натальи Данилевич