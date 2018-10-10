Памятный знак Язепу Дроздовичу открыли в Глубокском районе

10 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Памятный знак известному белорусскому художнику, фольклористу, этнографу Язепу Дроздовичу открыли в Глубокском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Глубокском райисполкоме.

На месте бывшего хутора Пуньки, где в 1888 году родился художник, установлен большой камень с табличкой, где написана дата рождения мастера и краткая информация о нем. На церемонии открытия памятного знака собравшиеся отметили яркий талант Язепа Дроздовича и его вклад в культуру Беларуси, а затем возложили цветы к могиле мастера на деревенском кладбище между деревнями Лепляне и Малые Довыдки. Место захоронения Язепа Дроздовича недавно стало историко-культурной ценностью.

В Глубокском районе сегодня проходят мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения художника. Так, в Глубоком открылось несколько выставок, в том числе в детской художественной школе, которая носит имя мастера. В Подсвильском доме культуры будет презентована программа "Дзівосны свет дзядзькі Язэпа".

В райисполкоме подчеркнули, что местные мастера сохраняют и продолжают традицию "маляваных дываноў" Язепа Дроздовича, они же делятся секретами ремесла с детьми на кружках, проводят мастер-классы.

Язеп Дроздович (1888-1954) родился в семье обедневшего шляхтича-арендатора. Учебу начал в Дисненской гимназии, а в 1906 году переехал в Вильно, где поступил в художественную школу. После службы в армии Российской империи работал в учреждениях просвещения БССР, сотрудничал со многими белорусскими газетами и журналами. В 1920-е годы Язеп Дроздович стал писать "дываны" с белорусскими мотивами. Позже заинтересовался астрономией, написал книгу и серию картин на космическую тему. После смерти о нем забыли на десятилетия, но благодаря неравнодушным его имя зазвучало вновь. Сегодня Язеп Дроздович считается одним из ярчайших представителей национальной художественной школы.-0-