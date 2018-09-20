Памятный знак открыли в честь погибших в годы войны защитников Могилева

20 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве по 1-му Латышскому проезду сегодня состоялось открытие памятного знака в честь погибших в июле 1941 года двух неизвестных красноармейцев, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусско-Российском университете.

Памятный знак представляет собой черную гранитную плиту с пятиконечной звездой. На ней выгравирована надпись "Здесь похоронены два неизвестных красноармейца, погибших в боях при обороне Могилева в июле 1941 года".

Благоустройство места захоронения двух неизвестных воинов - инициатива Белорусско-Российского университета. Ее поддержали местные власти, а также общественность областного центра. В результате на прилегающей территории был наведен порядок, появились клумбы с цветами, а подходы выложили тротуарной плиткой. Металлическую тумбу с красной звездой заменили на плиту из черного гранита.

К памятному знаку были возложены цветы. В мероприятии приняли участие представители администрации Ленинского района Могилева, поискового клуба "Виккру", общественности и молодежи.

"Поскольку захоронение находится возле 5-го корпуса Белорусско-Российского университета, то ухаживать за ним будут студенты-волонтеры. Возможно это подвигнет молодых людей узнать еще больше о героической обороне Могилева", - отметили в университете.-0-