Памятный знак пограничным войскам откроют в Кричеве

17 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Кричеве 19 мая по инициативе районной общественной организации "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" откроют знак в честь 100-летия образования пограничных войск, сообщили БЕЛТА в Кричевском райисполкоме.

Памятный знак станет местом встреч ветеранов-пограничников, воинов-интернационалистов, проведения патриотических мероприятий, популяризирующих службу в пограничных войсках и Вооруженных Силах Беларуси. Мемориал станет символом мужества воинов-пограничников.

на базе средней школы №8 в этот день проведут турнир по футболу в честь 100-летия ВС Беларуси и пограничных войск, а в историческом музее Кричева откроется "Зал афганской славы".

В мероприятиях примут участие руководство района, представители общественных организаций, ветеранов пограничных войск, трудовых коллективов, Государственного пограничного комитета Беларуси, силовых структур, гости из России.

28 мая 2018 года исполняется 100 лет со дня образования пограничных войск. Эта дата - значительная веха в истории Беларуси, ведь 22 июня 1941 года воины-пограничники первыми приняли на себя удар немецкого врага и показали, что быть защитником Родины - святая честь.-0-