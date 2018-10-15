Памятный знак студотрядам появится в Минске

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на территории БНТУ установят памятный знак, посвященный 55-летию студотрядовского движения, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии первый секретарь Минского городского комитета ОО "БРСМ" Сергей Клишевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Именно на базе политеха сформирован первый студенческий строительный отряд. Торжественная церемония открытия памятного знака состоится 26 октября.

Также город планирует масштабно отпраздновать 100-летие Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Создан организационный комитет по подготовке к событию, сформирован план мероприятий. Старт им дан 4 октября в музее истории Великой отечественной войны.

"Комсомол всегда славился конкретными делами на благо общества и государства. Мы эту традицию продолжаем. 5 октября возле Комсомольского озера вместе с ветеранами движения заложили яблоневый сад. Планируем здесь установить Wi-Fi скамейки и инсталляции, чтобы эта территория стала местом отдыха молодежи. В каждом районе проведем праздники улиц, названных в честь знаменитых комсомольцев. Молодые люди приводят в порядок дворы, готовят развлекательную программу", - отметил Сергей Клишевич.

Также городская организация БРСМ реализует проект, во время которого активисты благоустраивают воинские захоронения советских солдат, погибших при освобождении Минска. Такие акции в текущем году прошли на 200 мемориальных комплексах и братских могилах. По ул. Надеждинская планируется восстановить памятную табличку на доме, где в годы войны находилась подпольная комсомольская группа.-0-