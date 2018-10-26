Памятный знак студотрядовскому движению Беларуси открыли в Минске

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятный знак к 55-летию студотрядовского движения Беларуси и 100-летию ВЛКСМ открыли сегодня на территории Белорусского национального технического университета в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Инициатором возведения памятного знака является первичная организация БРСМ БНТУ. Знак изображает руку строителя, держащую мастерок и дугу радуги. На рабочей поверхности мастерка надпись: "Студенческим стройотрядам Беларуси". Архитектор памятного знака - декан архитектурного факультета БНТУ доктор архитектуры профессор Армен Сардаров, скульптор - Виктор Заведеев. Специальным образом подготовлена и площадка для скульптуры: при участии студентов на ней выложены узоры белорусского орнамента.
Работа над памятным знаком длилась около 8 месяцев при активном обсуждении с ветеранами студотрядовского движения и активистами БРСМ. "Форма памятного знака, на мой взгляд, передает дух энергии, молодости и созидания. Поэтому использовался не бетон, не бронза, не тяжелые материалы, а полированная нержавеющая сталь. Это материал, который впитывает свет и как бы сам его испускает. Мастерок, устремленный вверх - это основной строительный инструмент, которым до сих пор пользуются. Сжимающая рука - это рука энергичного, молодого, сильного студента, который строит свою страну. Арка в виде радуги символизирует окно в будущее", - отметил Армен Сардаров.
По его словам, открытие памятного знака - дань памяти выпускникам университета, которые 55 лет назад заложили традицию студотрядов. "Я тоже из 60-х. Во время учебы мы с однокурсниками каждый год ездили по городам, селам, строили жилые дома, технические и промышленные сооружения", - рассказал архитектор.
Он добавил, что комсомол сыграл огромную роль в его жизни. "Для меня комсомол - это молодость, юность. Я был комсоргом в школе, затем прошел школу студотрядовского движения. Традиции архитектурного факультета продолжаются и сейчас. Этим летом наши студенты были на Копыльщине в Тимковичах, в Лынтупах, Крево, Любче. Обязательно ездим по старым архитектурным памятникам. Во-первых, так молодежь изучает нашу культуру, во-вторых, это важно для будущего специалиста - соприкоснуться с реальной жизнью, историей своей страны", - подчеркнул Армен Сардаров.-0-
Фото Андрея Покумейко
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3997 BYN
|2.396 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1109 BYN
|2.111 BYN
|2.115 BYN
|RUB
|3.2165 BYN
|3.202 BYN
|3.219 BYN