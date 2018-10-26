Памятный знак студотрядовскому движению Беларуси открыли в Минске

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятный знак к 55-летию студотрядовского движения Беларуси и 100-летию ВЛКСМ открыли сегодня на территории Белорусского национального технического университета в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич

Во время открытия памятного знака

Инициатором возведения памятного знака является первичная организация БРСМ БНТУ. Знак изображает руку строителя, держащую мастерок и дугу радуги. На рабочей поверхности мастерка надпись: "Студенческим стройотрядам Беларуси". Архитектор памятного знака - декан архитектурного факультета БНТУ доктор архитектуры профессор Армен Сардаров, скульптор - Виктор Заведеев. Специальным образом подготовлена и площадка для скульптуры: при участии студентов на ней выложены узоры белорусского орнамента.

Во время открытия памятного знака

Памятный знак "Студенческим стройотрядам Беларуси"

Работа над памятным знаком длилась около 8 месяцев при активном обсуждении с ветеранами студотрядовского движения и активистами БРСМ. "Форма памятного знака, на мой взгляд, передает дух энергии, молодости и созидания. Поэтому использовался не бетон, не бронза, не тяжелые материалы, а полированная нержавеющая сталь. Это материал, который впитывает свет и как бы сам его испускает. Мастерок, устремленный вверх - это основной строительный инструмент, которым до сих пор пользуются. Сжимающая рука - это рука энергичного, молодого, сильного студента, который строит свою страну. Арка в виде радуги символизирует окно в будущее", - отметил Армен Сардаров.

Во время открытия памятного знака

По его словам, открытие памятного знака - дань памяти выпускникам университета, которые 55 лет назад заложили традицию студотрядов. "Я тоже из 60-х. Во время учебы мы с однокурсниками каждый год ездили по городам, селам, строили жилые дома, технические и промышленные сооружения", - рассказал архитектор.

Он добавил, что комсомол сыграл огромную роль в его жизни. "Для меня комсомол - это молодость, юность. Я был комсоргом в школе, затем прошел школу студотрядовского движения. Традиции архитектурного факультета продолжаются и сейчас. Этим летом наши студенты были на Копыльщине в Тимковичах, в Лынтупах, Крево, Любче. Обязательно ездим по старым архитектурным памятникам. Во-первых, так молодежь изучает нашу культуру, во-вторых, это важно для будущего специалиста - соприкоснуться с реальной жизнью, историей своей страны", - подчеркнул Армен Сардаров.-0-

Фото Андрея Покумейко