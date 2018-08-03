Памятный знак установлен на месте единственной в Беларуси астрономической обсерватории Дуги Струве

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятная табличка установлена на месте единственной в Беларуси астрономической обсерватории Геодезической дуги Струве, располагавшейся в населенном пункте Белин Дрогичинского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Инициатива увековечить таким образом память о великом российском астрономе Василии Яковлевиче Струве в честь 225-летия со дня его рождения принадлежит преподавателю Белинской средней школы Вячеславу Мазуру и была поддержана людьми, увлеченными своей профессией, - геодезистами государственного предприятия "Белгеодезия" Валерием Красуцким и СП "Кредо-Диалог" ООО Дмитрием Чадовичем и Владимиром Русаком", - рассказали в пресс-службе.

Обсерватория в Белине была одной из 13 построенных при выполнении градусных измерений. Местоположение геодезического пункта и обсерватории находится на южной окраине литовского участка дуги Струве.

Геодезические работы по уточнению местоположения полевой астрономической обсерватории и поиску тригонометрической точки Геодезической дуги Струве в Белине были успешно выполнены в 2010-2011 годах специалистами предприятия "Белаэрокосмогеодезия" и СП "Кредо-Диалог" ООО при консультационной поддержке в подготовительный период члена Санкт-Петербургского общества геодезии и картографии Виталия Капцюга.

По итогам поисковых работ в июле 2011 года были окончательно установлены триангуляционный пункт Белин, расположенный под фундаментом восточного здания фермы, полевая астрономическая обсерватория (юго-восточная часть д. Белин, сейчас личное подворье Вячеслава Мазура), построенная в 1827 году в 200 м южнее триангуляционного пункта.

Обсерватория представляла собой небольшое деревянное строение, возведенное над массивными фундаментами, предназначенными для установки двух астрономических пассажных труб конструкции Рамсдена и двух точных маятниковых часов. С помощью этих инструментов был определен геометрический центр обсерватории, а затем с помощью дополнительных измерений он был точно связан с "тригонометрической точкой Белин".

Валуном, на котором установлена памятная табличка, обозначено место расположения центра астрономической обсерватории. Камень был заранее установлен хозяином усадьбы на место, где находился центр обсерватории (ул. Зеленая, 6а).

Поиски данного геодезического пункта и полевой астрономической обсерватории осуществлялись белорусскими геодезистами уже позднее включения пяти из известных пунктов Геодезической дуги Струве, находящихся на территории Беларуси, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким образом была еще раз подтверждена актуальность и значимость поисковых исследований, направленных на популяризацию единственного в мире геодезического памятника Всемирного наследия, способствующих также повышению престижа профессии геодезиста и картографа, резюмировали в пресс-службе.-0-