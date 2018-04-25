Памятный знак в честь энергетиков-ликвидаторов аварии на ЧАЭС откроют в Хойниках

25 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Памятный знак энергетикам Советского Союза, принимавшим участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, откроют сегодня в Хойниках, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью РУП "Гомельэнерго" Оксана Жандарова.

Памятный знак расположен в городском сквере. В 2016 году здесь по случаю 30-й годовщины аварии на ЧАЭС был установлен мемориальный гранитный камень. В скульптурной композиции, которая открывается сегодня, запечатлены в бронзе образы трех энергетиков в работе. Автор памятного знака - белорусский скульптор Валерий Кондратенко.

"Два года назад ветераны энергетической отрасли Гомельской области инициировали возведение памятного знака в сквере в Хойниках. "Гомельэнерго" объявило о сборе средств для создания скульптуры. На призыв принять участие в ее изготовлении откликнулись более двух десятков организаций и предприятий отрасли", - рассказала Оксана Жандарова.

Планируется, что в церемонии открытия памятного знака примут участие руководство Министерства энергетики, "Белэнерго", "Белтопгаза", "Гомельэнерго", Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС, представители руководства области и района, Исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ. На открытие композиции приглашены также ветераны-ликвидаторы аварии на ЧАЭС, активисты общественных организаций, молодежь, школьники района.

В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС принимали участие около 2,5 тыс. работников белорусской энергосистемы. "В числе самоотверженно выполнявших профессиональный и гражданский долг - 980 работников энергосистемы Гомельского региона. Из них более 240 сотрудников продолжают трудиться и сегодня, 364 ушли на заслуженный отдых. 225 энергетиков-ликвидаторов, к сожалению, сегодня с нами нет", - отметила Оксана Жандарова.-0-